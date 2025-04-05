РИА Новости: дезертиров из ВСУ ловят и отправляют на передовую

Дезертиров из Вооруженных сил Украины (ВСУ) ловят и вновь отправляют на передовую «в один конец». Об этом рассказал РИА Новости украинский пленный Василий Потапенко.

По его словам, его с сослуживцами отправили на позиции, до ближайшего выхода оттуда 3,4–4 км. Забрать бойцов оттуда невозможно.

Боец рассказал, что отношение ухудшается пойманным дезертирам. Таких мужчин ловят и отправляют в резервные распределители, а оттуда почти сразу — на передовую без вводных данных, медиков и средств связи.

В 58-й бригаде ВСУ многие дезертировали, их возвращали. Вместо убегающих берут новых мобилизованных украинцев, мобилизация как была, так и продолжается, поделился Потапенко.

Он добавил, что также дезертировал со службы из-за конфликта с командиром, угрожавшим ему расправой из-за отказа продолжать службу после ранения. Мужчину вновь мобилизовали и отправили на линию боевого соприкосновения.

До этого итальянский журналист Паоло Хуттер рассказал, что многие украинцы, включая ранее настроенных воинственно, бегут из страны или скрываются от мобилизации. Мужчины считают, что идти на фронт — безумие, учитывая слабую и нестабильную помощь ЕС и США.

Ранее в Курахово поймали украинских солдат, переодетых в гражданскую одежду.