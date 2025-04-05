Стало известно, как в Вашингтоне отреагировали на 894-й гол Овечкина

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» ярко отпраздновали повторение снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным.

Фанаты «столичных» после 894-й шайбы российского форварда, которая позволила ему сравняться с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, поднялись со своих мест на «Кэпитал Уан Арене» и стали выкрикивать слова поддержки в адрес своего капитана.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» Овечкин отличился дважды — на 4-й минуте встречи и на 47-й. Стоит отметить, что для достижения этой отметки россиянину понадобилось на один матч меньше: у Гретцки 894 шайбы в 1487 играх, а у Овечкина — 894 точных броска в 1486 встречах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч, в котором рекорд может быть побит, «Вашингтон» проведет в воскресенье, 6 апреля, против «Нью-Йорк Айлендерс». Эта игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин после 894-го гола поблагодарил семью и болельщиков.