Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как в Вашингтоне отреагировали на 894-й гол Овечкина

Фанаты «Вашингтона» бурно отпраздновали 894-й гол Овечкина в НХЛ

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» ярко отпраздновали повторение снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным.

Фанаты «столичных» после 894-й шайбы российского форварда, которая позволила ему сравняться с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, поднялись со своих мест на «Кэпитал Уан Арене» и стали выкрикивать слова поддержки в адрес своего капитана.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» Овечкин отличился дважды — на 4-й минуте встречи и на 47-й. Стоит отметить, что для достижения этой отметки россиянину понадобилось на один матч меньше: у Гретцки 894 шайбы в 1487 играх, а у Овечкина — 894 точных броска в 1486 встречах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч, в котором рекорд может быть побит, «Вашингтон» проведет в воскресенье, 6 апреля, против «Нью-Йорк Айлендерс». Эта игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин после 894-го гола поблагодарил семью и болельщиков.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами