Российские дипломаты в Таиланде подтвердили смерть Паши Техника

Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил в беседе с РИА Новости факт смерти российского рэпера Паши Техника в больнице туристического острова.

По его словам, российское Генконсульство поддерживает контакт с медицинским учреждением, где находился рэпер. Также дипломаты общаются с представителями родственников и оказывают им возможное содействие, в том числе в организации перевозки тела на родину, заключил он.

В конце марта Техника госпитализировали с острым отравлением и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

По их словам, музыкант попробовал пилюли, после чего ему потребовалась помощь. Приятели три дня пытались самостоятельно привести его в чувство — делали непрямой массаж сердца и устанавливали капельницы. Скорую вызвали, только когда Паше Технику «стало совсем плохо».

4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа предполагаемая причина смерти Паши Техника.