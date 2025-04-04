Ущерб — 85 миллиардов: завершено расследование крушения танкеров в Черном море

Сотрудники экстренных служб во время демонтажа танкера «Волгонефть 239» у порта Тамань, Краснодарский край, 2025 год

Ространснадзор завершил расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Как сообщил глава Минтранса Роман Старовойт, к аварии привели нарушение ограничений по сезону плавания и неквалифицированность кадров. В Росприроднадзоре добавили, что ущерб от крушения составил 85 млрд руб. Владельцам танкеров дали месяц, чтобы добровольно его возместить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Две комиссии Ространснадзора при участии экспертов Минтранса РФ и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», — рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт, добавив, что материалы расследования будут переданы в Следственный комитет.

Глава МЧС РФ Александр Куренков в свою очередь сообщил, что ведомство продолжает ежедневно следить за обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации и будет контролировать ее до полной ликвидации последствий аварии.

«Затонувшие фрагменты танкеров постоянно обследуются водолазами, <…> для контроля обстановки акватории задействуются технологии космического мониторинга, беспилотники, а также патрульные группы спасателей на катерах», — уточнил министр.

По его словам, на данный момент ситуация в зоне нахождения затонувших фрагментов судов остается стабильной, выхода мазута из танкеров не зафиксировано .

В кабмине также добавили, что по результатам расследования подготовили ряд предложений, которые позволят избежать подобных аварий. В частности, власти хотят ввести «превентивный мониторинг» исполнения судами ограничений по сезону и районам плавания, а также по срокам освидетельствований.

Миллиардный ущерб

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) также подсчитала ущерб, который был нанесен в результате крушения танкеров. Он составил, как сообщила глава ведомства Светлана Радионова, 84 943 948 679 руб .

«Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» – ООО «Кама Шиппинг» — составила 49 460 085 849 руб. В отношении ЗАО «Волгатранснефть», который является собственником танкера «Волгонефть-239», сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 руб.», — рассказала она.

Спасли экипаж и Крымский мост: почему танкер с мазутом посадили на мель Корму танкера «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель у мыса Панагия на Кубани, сообщила... 29 января 23:18

Радионова подчеркнула, что у компаний есть месяц, чтобы добровольно возместить ущерб. По истечении этого срока Росприроднадзор направит иски в суд.

«Большая экологическая катастрофа»

Нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Оба судна оказались в экстремальных погодных условиях, из-за чего сели на мель. Разрушение корпусов привело к разливу нефтепродуктов.

19 декабря, во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин заявил, что разлив — это «большая экологическая катастрофа». Он отметил, что из затонувших танкеров вылилось примерно 40% мазута. Позже в Минтрансе уточнили, что в Черное море попали 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В ведомстве также подчеркнули, что это «значительно меньше первоначальной оценки». Однако даже такой разлив вызвал проблемы — в том числе гибель животных.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Впоследствии Путин раскритиковал чиновников за то, что для устранения аварии делается недостаточно, и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП.

«Делается недостаточно»: Путин раскритиковал темпы ликвидации разлива мазута в Черном море Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море... 09 января 22:51

Последствия крушения до сих пор продолжают устранять — в конце марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута фиксировали в Анапе. Танкер «Волгонефть-239» полностью разобрали и вывезли с мыса Панагия. В конце января правительство также сообщало, что прорабатывает сценарии подъема фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212».