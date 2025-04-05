Иркутская студентка отдала мошенникам наследство, оставленное бабушкой

В Иркутске девушка лишилась наследства, оставленного ей бабушкой, поверив в несуществующее письмо. Об этом сообщает УМВД Иркутской области.

Неизвестные связались с 18-летней девушкой под видом сотрудников отделения почты. Сообщив, что на ее имя получено письмо, они выманили у потерпевшей код из СМС-сообщения. Спустя время с ней связался лжесотрудник службы по надзору в сфере связи и информационных технологий. Собеседник расспрашивал девушку о балансе на банковских счетах и попросил дождаться звонка от «сотрудника» банка.

«Менеджер» убедил студентку «обезопасить» деньги, девушка поверила и перевела на указанные счета оставленное бабушкой наследство в сумме 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что российская школьница «обезопасила» накопления матери и отдала мошенникам более 1 млн рублей. Аферисты убедили юную собеседницу рассказать им о накоплениях матери. Узнав, что женщина хранит дома 1,3 млн рублей, они убедили ее дочь перевести их на «безопасный» счет. Девушка осуществила перевод через терминал. После этого она рассказала обо всем матери, а та сразу обратилась в правоохранительные органы.

Ранее пенсионерка лишилась 12 млн рублей накоплений из-за мошенников и смогла вернуть деньги.