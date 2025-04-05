Российский боец рассказал, как операторы используют FPV-дроны в боях за Часов Яр

РИА: российские операторы БПЛА используют FPV-дроны как ПВО в боях за Часов Яр

Российские операторы беспилотников сбивают тяжелые украинские дроны ударными FPV-дронами в боях за Часов Яр. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда «Русь» добровольческого корпуса с позывным «Миссионер».

По его словам, союзники и смежные подразделения ведут борьбу с тяжелыми ударными дронами ВСУ типа «Баба-Яга», потому что «теперь есть даже такое ответвление БПЛА как противодействие дронам и ПВО».

Военный добавил, что операторы беспилотников используют на FPV-дронах боеприпасы с направленным взрывом, осколки которых поражают «Бабу-ягу».

До этого военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники и разведданные сообщил, что российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в одном из районов города Часов Яр. По его данным, силам РФ удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций восточнее уничтоженного опорного пункта.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром.