Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал, как операторы используют FPV-дроны в боях за Часов Яр

РИА: российские операторы БПЛА используют FPV-дроны как ПВО в боях за Часов Яр
close
Ashley Chan/Global Look Press

Российские операторы беспилотников сбивают тяжелые украинские дроны ударными FPV-дронами в боях за Часов Яр. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда «Русь» добровольческого корпуса с позывным «Миссионер».

По его словам, союзники и смежные подразделения ведут борьбу с тяжелыми ударными дронами ВСУ типа «Баба-Яга», потому что «теперь есть даже такое ответвление БПЛА как противодействие дронам и ПВО».

Военный добавил, что операторы беспилотников используют на FPV-дронах боеприпасы с направленным взрывом, осколки которых поражают «Бабу-ягу».

До этого военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники и разведданные сообщил, что российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в одном из районов города Часов Яр. По его данным, силам РФ удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций восточнее уничтоженного опорного пункта.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами