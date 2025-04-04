Армения приняла закон о начале вступления в ЕС. Ее туда не приглашали

Президент Армении Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз (ЕС)». Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Текст документа содержит лишь одно предложение: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

В обосновании законопроекта говорится, что его цель — «утвердить волю и решимость народа Армении и ее нынешних властей присоединиться к прогрессивной, цивилизованной и развитой семье человечества». Предполагается, что в нынешний геополитической ситуации он «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» республики, а также поспособствует установлению мира и стабильности в регионе, повышению экономической и демографической безопасности, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни, развитию образования и культуры в соответствии с общеевропейскими ценностями и формированию единого цивилизационного пространства.

26 марта закон во втором и окончательном чтении приняло Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении. Документ поддержали 64 депутата, все они — члены правящей партии «Гражданский договор». Семь парламентариев из фракции «Честь имею» высказались против, оппозиционная фракция «Айастан» не принимала участия в голосовании.

Премьер-министр Армерии Никол Пашинян ранее заявлял, что страна может стать членом Евросоюза только по итогам референдума. Он также отмечал, что республика «неплохо» себя чувствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что «подтверждается цифрами».

Евросоюз не приглашал

О наличии «европейских стремлений» в Ереване заявляли еще в 2023 году. В марте 2024-го власти республики впервые объявили о планах начать евроинтеграцию. И это несмотря на то, что официального приглашения вступить в объединение Армения не получала .

Представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Анита Хиппер, комментируя тогда еще законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз, заявляла, что европейские чиновники проанализируют и обсудят его с властями Армении. В то же время она подчеркивала, что ЕС и так уже много делал для страны, реализуя действующее Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Экс-заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян при этом говорил, что сам по себе документ не является заявкой на членство в ЕС.

«Тем не менее это отражает стремление граждан Армении вывести партнерство с ЕС на новый уровень и соответствует сбалансированной внешней политике», — уточнял он.

ЕС или ЕАЭС?

В Кремле ранее заявляли, что желание Армении вступить в Евросоюз — это суверенное право Еревана.

«Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы. Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены, так сказать, в длинную очередь... очередь, которая измеряется десятилетиями», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля также подчеркнул, что быть членами двух разных организаций — ЕС и ЕАЭС — просто невозможно.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что для Москвы начало вступления Армении в ЕС будет сигналом, что республика выходит из ЕАЭС. Поэтому, по его словам, стране нужно будет сделать этот выбор, «потому что усидеть на двух стульях не удастся».

Эксперт объяснил, почему Армения заявила о намерении вступить в ЕС именно сейчас Политолог, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов в интервью kp.ru... 26 марта 19:16

Такого же мнения придерживаются и в российском МИД. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не сможет одновременно быть членом таких разнонаправленных объединений, как ЕАЭС и Евросоюз.

При этом министр экономики республики Геворг Папоян отмечал, что Ереван не думает «чем-то заменять ЕАЭС», а лишь хочет увеличить число торговых партнеров.