Трамп начал переговоры о смягчении пошлин с представителями трех стран

CNN: Трамп начал переговоры о тарифах с Вьетнамом, Индией и Израилем

Президент США Дональд Трамп провел контакты с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу в целях предполагаемого смягчения пошлин в отношении этих стран на фоне протекционистской политики Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Источник, осведомленный о ходе переговоров президента, сообщил CNN, что президент Дональд Трамп контактирует с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, чтобы обсудить индивидуальные торговые соглашения, которые могли бы смягчить предлагаемые тарифы», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что взаимодействие Трампа с этими странами рассматривается Белым домом как «первая волна переговоров», поскольку разные страны разрабатывают стратегию ответа Трампу. Некоторые, к примеру, Китай и Канада, уже объявили о планах ответных мер.

До этого глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявлял, что Евросоюз готов отстаивать свои интересы в торговом противостоянии с США, но на равных условиях.

4 апреля доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев отметил, что вводя пошлины на импорт товаров, Дональд Трамп пытается сократить традиционно отрицательный торговый баланс США. Однако, если ответные меры примут Китай и Европейский союз, мировая экономика может погрузиться в рецессию.

Ранее в США заявили, что китайские товары заполонят мировой рынок из-за пошлин Трампа.