Зеленский пытался заинтересовать Трампа ресурсами Украины еще до выборов в США

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в сентябре 2024 года на встрече с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом рассказывал ему о ресурсных богатствах Украины. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Перед переизбранием Трампа на встрече в Нью-Йорке в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский напомнил ему о минеральных богатствах Украины как о причине, по которой следует продолжать поддерживать борьбу страны с Россией», — говорится в материале издания.

Отмечается, что Зеленский говорил о литии и уране. Однако в 2025 году, напоминает газета, офис Зеленского заявил, что Киеву нужно время для пересмотра сделки, что «разозлило нетерпеливого Трампа».

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны. Железняк добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленский раскрыл, кто представит Украину на переговорах с США по минералам.