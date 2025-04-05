Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский пытался заинтересовать Трампа ресурсами Украины еще до выборов в США

WSJ: Зеленский еще в сентябре рассказал Трампу о минеральных ресурсах Украины
close
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в сентябре 2024 года на встрече с на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом Трампом рассказывал ему о ресурсных богатствах Украины. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Перед переизбранием Трампа на встрече в Нью-Йорке в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский напомнил ему о минеральных богатствах Украины как о причине, по которой следует продолжать поддерживать борьбу страны с Россией», — говорится в материале издания.

Отмечается, что Зеленский говорил о литии и уране. Однако в 2025 году, напоминает газета, офис Зеленского заявил, что Киеву нужно время для пересмотра сделки, что «разозлило нетерпеливого Трампа».

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны. Железняк добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленский раскрыл, кто представит Украину на переговорах с США по минералам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами