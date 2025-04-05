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В США заявили, что хотят соглашения по ресурсам не только с Украиной

WSJ: США обсуждают ресурсные пакты не только с Киевом, но и с ДР Конго и Данией
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Joseph Sohm/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты ведут переговоры о заключении соглашений по ресурсам не только с Украиной, но и с ДР Конго и Данией, Вашингтон проводит такую политику в целях укрепления экономики. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Украина предложила Трампу доступ к минеральным ресурсам, чтобы обеспечить поддержку США против России, но эти переговоры зашли в тупик после того, как Трамп потребовал больше от украинской экономики. Демократическая Республика Конго хочет получить помощь Вашингтона против повстанческой группировки и предоставит доступ к шахтам, чтобы получить ее. А Дания предлагает контракты на добычу полезных ископаемых и возможности размещения военных баз в надежде отклонить требование Трампа о владении Гренландией, частью королевства», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что старшие должностные лица, включая советника по национальной безопасности Майка Уолца, возглавляют охоту за контрактами на добычу полезных ископаемых.

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны. Железняк добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленский раскрыл, кто представит Украину на переговорах с США по минералам.

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