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Три региона Сибири лишились электричества из-за погодных условий

«Россети Сибирь»: штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии
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Depositphotos

Штормовой ветер привел к  перебоям в работе сетей и  массовым отключениям электроэнергии в  шести районах Кузбасса,  пяти районах Алтайского края, а  также в  Хакасии. Об этом сообщает Telegram-канал «Россети Сибирь».

«Россети Сибирь» ввели особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии в связи с отключениями электроэнергии, вызванными штормовым ветром», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, режим повышенной готовности был введен 4 апреля, местные метеостанции предупредили жителей о порывах ветра до 30 м/с. В публикации говорится, что над восстановлением электроснабжения работают 48 аварийно-восстановительных бригад, 105 человек и 48 единиц техники. Спасатели делают все возможное, чтобы провести восстановительные работы в кратчайшие сроки.

По данным сайта «Россети Новосибирск», в Кочковском, Маслянинском, Новосибирском и Тогучинском районах области зафиксировали отключение электроэнергии из-за технологических нарушений.

До этого московское управление МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в столице в субботу, 5 апреля, и в воскресенье, 6 апреля. По прогнозу Росгидромета, ожидается резкое понижение температуры: вечером 5 апреля до 0...+5℃, ночью 6 апреля до -6...-1℃, днем до -2...-3℃.

Ранее москвичам рассказали, как долго в городе задержится зимняя погода.

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