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Россиянам назвали главные условия высокой пенсии

Депутат Бессараб: для высокой пенсии нужно иметь большую зарплату
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Максим Блинов/РИА Новости

Для получения большой пенсии нужно работать «в белую» и иметь высокую зарплату. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что необходимо работать в реальном секторе экономики или на государственной службе.

«Работать обязательно в белую, без всяких неформальных схем и без зарплат в конвертах», — заявила Бессараб.

Депутат объяснила, что любые серые схемы приводят к тому, что работодатель платит сокращенный процент страховых взносов. В итоге сам работник не получает необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), предупредила Бессараб.

Второе важное условие для достойной пенсии — нужно иметь высокую зарплату. По словам парламентария, чем выше заработная плата, тем больше ИПК — до 10 баллов можно набрать за год работы. В среднем большую пенсию в России получают военные. Кроме того, высокую пенсию получают космонавты.

«Также важно формировать добровольные сбережения. Если есть такая возможность, то добровольные пенсионные сбережения необходимо сформировать на будущее, а государство поможет до 360 тыс. рублей с дофинансированием», — отметила Бессараб.

Депутат добавила, что некоторые работодатели помогают своим сотрудникам в вопросе будущей пенсии. Например, работников берут на свои предприятия такими дополнительными социальными пакетами, как софинансирование добровольных сбережений.

Ранее профессор рассказал, что в 2026 году пенсию могут повысить дважды.

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