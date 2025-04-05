Военный эксперт сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Российские бойцы планомерно продвигаются в юго-западном и южном направлениях в Кондрашовке Харьковской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Кондрашовка, то мы по-прежнему находимся на окраинах данного населенного пункта и планомерно продвигаемся в юго-западном и южном направлении», — заявил он.

По словам военного эксперта, после того, как ВС РФ закрепятся на позициях на окраинах, нужно будет подтянуть дополнительные силы и обеспечить бесперебойное снабжение на передовой. Марочко отметил, что в ближайшее время давление со стороны солдат РФ усилится.

Он подчеркнул, что на данный момент бойцы сосредоточили силы на закреплении предыдущих успехов на территории населенного пункта.

До этого стало известно, что российские военнослужащие, вклинившись накануне примерно на 1 км в оборону украинских войск у населенного пункта Новое в ДНР.

4 апреля Минобороны РФ сообщало, что за неделю российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. По данным ведомства, российские войска вошли в Розовку и Успеновку.

Ранее силовики назвали пользу взятия под контроль Запорожья в ДНР.