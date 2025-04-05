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В России предостерегли Запад от размещения контингента на Украине

Полянский: отправка миротворцев будет означать их участие на стороне Украины
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French Army/AP

Размещение западного миротворческого контингента войск на Украине без мандата ООН будет означать их прямое вовлечение в конфликт на стороне ВСУ. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Вопрос отправки миротворцев на Украину в ООН сейчас не обсуждается», — добавил дипломат.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на Украине для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта.

По его словам, в военный контингент войдут, помимо французских, британские войска.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о плане стран Евросоюза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.

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