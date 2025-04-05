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Губернатор Пензенской области рассказал о сбитом беспилотнике ВСУ

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области сбили украинский беспилотник
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Inna Varenytsia/Reuters

В Пензенской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, летательный аппарат сбили в районе Сердобска. Среди мирного населения никто не пострадал, на земле также не зафиксировали разрушений.

Этой ночью над регионами России сбили 49 украинских дронов. По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 дронов над территорией Воронежской области, чуть меньше —14 — над Белгородской областью.

По шесть беспилотников сбили над территориями Курской и Самарской областей, три перехватили в Республике Мордовия и по одному БПЛА сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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