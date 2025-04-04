Страстная неделя Великого поста в 2025 году: традиции и значение каждого дня

Как провести Страстную седмицу: что можно и нельзя делать перед Пасхой

Страстная неделя — один из важнейших периодов календаря православных верующих, когда вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса Христа: его страдания, смерть и погребение. «Газета.Ru» рассказывает, в чем суть Страстной седмицы и что означает это название, какие традиции у каждого дня этой недели — от Великого понедельника до Великой субботы.

Даты Страстной недели в 2025 году

Согласно православному церковному календарю, Страстная неделя в 2025 году начинается в понедельник и длится шесть дней.

Даты Страстной седмицы в 2025 году • Великий понедельник: 14 апреля

• Великий вторник: 15 апреля

• Великая среда: 16 апреля

• Великий четверг: 17 апреля

• Великая пятница: 18 апреля

• Великая суббота: 19 апреля

Великая, или Страстная седмица предшествует Пасхе — главному празднику православных христиан. В 2025 году Пасха отмечается 20 апреля.

Каждая дата Страстной недели наполнена символическим смыслом и отражает важнейшие события, предшествовавшие Воскресению Христову.

Значение названия и суть Страстной недели

Название «Страстная неделя» (другие названия — Страстная седмица, Великая седмица) происходит от церковнославянского слова «страсть», что означает «страдания». В эти дни православные верующие вспоминают последние часы земной жизни Иисуса Христа — его Тайную вечерю, страдания, распятие и погребение , рассказал «Газете.Ru» священник Вячеслав Ланский. Это время глубокого духовного размышления, покаяния и подготовки к празднованию Воскресения, которое символизирует победу жизни над смертью.

close Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498) Wikimedia Commons

Основная идея Страстной недели заключается в том, чтобы через молитвы, богослужения и соблюдение строгого поста войти в таинство Христа, прочувствовать Его боль и, одновременно, надежду на Воскресение.

В течение этих дней православная церковь особым образом готовится к празднованию Пасхи. Духовное очищение, смирение, покаяние и глубокое размышление о вечных ценностях становятся краеугольными камнями этого периода. Именно в эти дни верующие вновь переживают драму искупления и осознают значение любви и прощения, которые дарует Христос каждому человеку.

Великий понедельник — день начала Страстной седмицы

Великий понедельник знаменует начало Страстной недели и является первым шагом на пути к глубокому духовному очищению. В этот день в храмах проходят специальные богослужения, посвященные определенным событиям последних дней жизни Спасителя.

Как прообраз Христовых страданий верующие вспоминают историю ветхозаветного патриарха Иосифа, который, несмотря на предательство братьев, проявил мужество. Еще одна тема богослужений — повествование о проклятии Иисусом Христом бесплодной смоковницы, символизирующей духовную пустоту.

Кроме того, в этот день начинается процесс приготовления мира , который длится несколько дней и завершается в Великий четверг. Миро — это освященное ароматическое масло, которое варится только раз в году и используется для помазания после крещения.

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Великий вторник — день углубления духовных размышлений

Великий вторник — продолжение духовного пути, когда вера и покаяние углубляются. В этот день в храмах совершаются специальные литургии, сопровождающиеся прочтением отрывков из Священного Писания, повествующих о предстоящих испытаниях и страданиях Иисуса Христа.

Верующие вспоминают обличение Христом фарисеев и книжников, а также его проповеди в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о Страшном суде и кончине мира, о рабах — неверном и благоразумном, о десяти девах.

Великий вторник побуждает к размышлению о собственной жизни, поиску истинных ценностей и искреннему покаянию. В этот день акцент делается на духовной борьбе между добром и злом, призыве к осознанию своей ответственности перед Богом и ближними. Именно благодаря таким размышлениям формируется глубокая вера, способная перенести любые жизненные испытания.

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Великая среда — день предательства и прощения

Великая среда — один из самых драматичных дней Страстной недели.

Начиная со среды, богослужения в храмах обретают совершенно особую, уникальную атмосферу. Вячеслав Ланский священник

Среда отмечается как день предательства Иуды Искариота, когда один из ближайших учеников предал Христа за 30 сребреников. Несмотря на горькую драму предательства, этот день несет в себе важное послание о прощении и милосердии.

Этому евангельскому событию противопоставляют покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа. Блудница своим добродетельным поступком восходит к спасению, Иуда же в результате предательства низвергается в пропасть.

Литургические службы Великой среды наполнены чтением Евангелий, в которых подробно описываются эти события. Верующие вновь задумываются о цене предательства, о том, как легко можно поддаться искушению и утратить истинное духовное богатство. Однако одновременно с этим звучит призыв к прощению.

close Питер Пауль Рубенс и Антонис Ван Дейк «Пир у Симона Фарисея» Wikimedia Commons

Великий четверг — день последней вечери и обряд омовения ног

Великий четверг — один из центральных дней Страстной недели. Православные вспоминают Тайную вечерю, во время которой Иисус установил таинство Евхаристии и омыл ноги своим ученикам, продемонстрировав пример смирения и любви.

На богослужениях этого дня верующие читают отрывки из Евангелия, в которых подробно описаны слова и поступки Спасителя во время последней вечери. В храмах проходят торжественные службы, сопровождаемые Евхаристией, что позволяет каждому верующему почувствовать глубину дара таинства. Великий четверг становится временем для личных молитв, размышлений о жертве и необходимости служить другим, как это делал Иисус.

В народе Великий четверг Страстной седмицы называют Чистым четвергом, потому что это одна из последних возможностей навести порядок в своих домах перед Пасхой, приготовить одежду для посещения богослужения в Пасхальную ночь и начать приготовление праздничного стола. Вячеслав Ланский священник

По словам собеседника «Газеты.Ru», в среду (или в крайнем случае в четверг) хозяйки начинают готовить традиционные пасхальные блюда: творожную пасху, куличи и крашенные яйца.

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close Александр Поготов/РИА Новости

Великая пятница — день распятия и великой скорби

Великая пятница — кульминационный момент Страстной недели, день, когда вспоминается распятие Иисуса Христа. В древнем мире распятие на кресте считали самой болезненной, жестокой и позорной казнью. Это самый драматичный и трогательный день, наполненный скорбью, молитвами и глубоким почтением к жертве Спасителя.

В этот день в храмах совершаются крестные ходы, проводятся особые богослужения с чтением стихов и гимнов, в которых передаются все страдания и муки, пережитые Христом на кресте. Верующие молятся, прося о милости и прощении, размышляют о том, как жертва Спасителя изменила мир и открыла двери к вечной жизни.

close Музей Унтерлинден

Великая суббота — день тишины, ожидания и надежды

Великая суббота — заключительный день подготовки к великому празднику Пасхи. Он отмечен тишиной, внутренним покоем и ожиданием чуда Воскресения. Верующие воспоминают в этот день погребение Иисуса Христа, его сошествие во ад для возвещения победы над смертью и избавления заключенных там душ.

Традиционно в этот день люди собираются в храмах для совместных молитв и размышлений о том, как смерть уступает место жизни, а мрак — свету. В Великую субботу совершается литургия Василия Великого. Ожидание Пасхи, символизирующее победу жизни над смертью, наполняет сердца надеждой и верой в лучшее будущее. Именно в эту пору каждый может почувствовать, что даже самые глубокие скорби и испытания становятся предтечей великой радости и обновления.

Период Страстной седмицы характеризуется стремлением понести строгое бремя поста на его завершающем этапе, особыми богослужениями, которые совершаются единожды в году, приобретая уникальный смысл. Для верующих Страстная седмица — это возможность посетить эти богослужения и духовно подготовиться к светлому празднику. Вячеслав Ланский священник

close Мозаика «Сошествие во ад» по эскизам В.М.Васнецова ANGHI/Shutterstock/FOTODOM

Как соблюдать пост на Страстной седмице

Страстная седмица — самый строгий период Великого поста, время духовного очищения, внутренней подготовки к празднованию Пасхи. В течение этих дней верующих призывают не только воздерживаться от мирских удовольствий, но и сосредоточиться на молитве, покаянии и смирении.

Общие правила питания

Во все дни Страстной седмицы запрещается употребление продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц. Приготовление пищи должно быть максимально простым: разрешается употребление овощей, фруктов, злаков, бобовых, каш и хлеба, приготовленных без добавления растительного масла, соли и специй.

Рекомендуется ограничить количество приемов пищи — зачастую постящиеся едят лишь один легкий, скромный прием пищи в течение дня, предпочитая растительные блюда, вареные или запеченные без излишеств.

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Великий понедельник (14 апреля). Начало Страстной седмицы требует полной строгости. Разрешены каши на воде, салаты из свежих овощей, простые гарниры из злаков. Запрещены все животные продукты, а также использование масла при приготовлении пищи. По церковной традиции, в этот день следует придерживаться сухоядения.

Великий вторник (15 апреля). В этот день пост остается строгим. Допускается употребление вареной или приготовленной на пару пищи: овощные ассорти, супы на воде, простые каши. Важно, чтобы пища не утяжеляла желудок и не нарушала концентрацию на молитве и исповеди.

Великая среда (16 апреля). Правила питания в этот день — такие же как в Великий понедельник. Верующие могут есть легкие овощные салаты, замоченные в воде крупы. По церковной традиции, Великая среда подразумевает сухоядение.

Великий четверг (17 апреля). Сохранение постного режима продолжается — в этот день можно употреблять только растительную пищу, приготовленную без масла. Некоторые верующие, по состоянию здоровья, могут позволить себе крайне скромное послабление, но в идеале блюда остаются максимально простыми и не содержат масел.

Великая пятница (18 апреля). Это самый аскетичный день седмицы. Многие традиционно полностью воздерживаются от приема пищи, потребляя только воду или, при необходимости, травяные чаи без добавок. Если же по медицинским показаниям допускается легкий прием пищи, то он должен состоять исключительно из овощей или отварных круп без каких-либо добавок.

Великая суббота (19 апреля). Пост сохраняется до Пасхальной литургии. В этот день также рекомендуется легкий и скромный рацион — растительные блюда, супы на воде, отварные овощи без добавления масла.

После прохождения всех богослужебных обрядов и во время праздничной ночной службы ограничения снимаются.

Важно Соблюдение поста — индивидуальное духовное испытание. Если состояние здоровья требует послаблений, православная традиция допускает индивидуальные исключения (например, небольшая порция овощного пюре вместо полного воздержания в Великую субботу) с обязательной духовной поддержкой.



Что можно и нельзя делать в Страстную неделю

Страстная неделя — это не только период строгого постного питания, но и время духовного сосредоточения, внутреннего самоограничения и подготовки к великому празднику Воскресения Христова.

Что можно делать

Посещать богослужения и участвовать в литургиях. Каждый день Страстной недели в церквях проходят особые богослужения (утрени, вечерни, служения с чтением Страстных Евангелий). Верующим рекомендуется активно участвовать в службах, слушать проповеди, молиться и исповедоваться, чтобы прочувствовать всю глубину Страстей Христовых.

«Священнослужители в Страстную седмицу готовятся к светлому празднику Христова Воскресения, например, подготавливают праздничные облачения. Сейчас большинство храмов украшены темными облачениями, а на Пасху их заменят на красные или белые облачения», — рассказал священник.

Молиться и духовно размышлять. Страстная неделя — время для внутреннего самоанализа, покаяния и молитвы. Полезно выделять время для чтения Священного Писания, размышлений над Страстями Спасителя и самопознания.

Помогать ближним. Вместо мирских развлечений рекомендуется помогать ближним, поддерживать нуждающихся, участвовать в благотворительных акциях и делиться ресурсами с теми, кто в них нуждается.

Традиционно в период Страстной недели принято проводить генеральную уборку в доме, подготавливать пасхальные куличи, красить яйца и приводить в порядок домашний быт — все это символизирует духовное обновление и очищение.

Что нельзя делать

Посещать мирские празднества и развлекаться. В Страстную неделю следует отказаться от посещения светских праздников, свадеб, гуляний, концертов и других радостных мероприятий, так как цель этого периода — сосредоточиться на страданиях Христовых и духовном покаянии.

Игнорировать соблюдение поста. В Великий пост, по церковной традиции, следует отказаться от некоторых продуктов, чтобы духовно прожить это время. По словам священника, если вы взяли на себя бремя поста, то употреблять скоромную пищу нельзя.

Спорить и ругаться. Не рекомендуется участвовать в спорах, распускать слухи, агрессивно общаться или обсуждать суетные темы, отвлекающие от духовного настроя. Страстная неделя — время тишины, смирения и внутреннего сосредоточения.

Следует более внимательно следить за своим внутренним состоянием — избегать конфликтов или разрешать их таким образом, чтобы ни у нас на душе, ни у нашего собеседника не возникало неприятного осадка. В этот период необходимо стремиться испросить друг у друга прощения и примириться. Вячеслав Ланский священник

Игнорировать церковные запреты на проведение обрядов. Во время Страстной недели не проводятся венчания, крещения и другие радостные таинства. Также в этот период не допускаются поминовения усопших — такие мероприятия запланированы на другие дни (например, Радоницу после Пасхи).