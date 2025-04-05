Шаг до вершины: Овечкин повторил рекорд Гретцки и принес «Вашингтону» победу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вплотную приблизился к званию лучшего снайпера всех времен. В матче против «Чикаго» он забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах и повторил достижение Уэйна Гретцки. Кроме того, этот гол стал победным — Ови установил рекорд НХЛ по решающим шайбам. Следующий матч «столичные» проведут в воскресенье, 6 апреля. На своем льду они сыграют с «Айлендерс».

«Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхокс» — 5:3

Перед матчем с «Чикаго» три шайбы отделяли Овечкина от того, чтобы побить некогда казавшийся вечным рекорд Гретцки. И главный вопрос, которым задавались все неравнодушные люди, заключался в том, случится ли это в ближайшей игре.

Президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер обещал незабываемую церемонию чествования. Он заявил, что лига создаст «Ови Ленд» на арене, где будет заброшена историческая шайба.

«Мы отправляем все необходимое для церемонии в каждый город, оно путешествует с «Кэпс». Менеджер по оборудованию «Вашингтона» Брок Майлз буквально упаковывает все для нас в конце игрового дня и грузит в самолет. Он ездит с этим в каждый город, и везде, куда мы приезжаем, проходит полномасштабная репетиция. У нас будет видео, мы подготовим стенд с лентой. Вся арена превратится в «Ови Ленд», но это требует координации. Будь мы хоть в Каролине, хоть в Нью-Йорке, хоть в Коламбусе, нам необходимо репетировать. И мы будем делать это снова и снова, потому что хотим, чтобы все получилось правильно, чтобы это событие стало масштабным», — цитирует Майера пресс-служба НХЛ.

За действиями Овечкина в этом матче следила специально закрепленная за ним телекамера. Кроме того, к его экипировке был прикреплен микрофон, чтобы можно было услышать его слова и эмоции непосредственно на льду. Иной бы смутился и переживал из-за такого внимания — но только не Ови, чьим железобетонным нервам можно лишь завидовать.

«Это будет весело, но посмотрим, как все сложится. Сейчас я думаю только о предстоящем матче», — спокойно заявил он перед игрой.

Зато болельщикам спокойно не было с самого старта: уже на четвертой минуте Ови открыл счет. Он замкнул передачу Дилана Строума из-за ворот, бросив в девятку — шайба попала в стойку, отлетела в спину вратаря «Чикаго» Спенсера Найта и влетела в сетку.

После этого гости не сникли и не только сравнялись, но и вышли вперед. «Вашингтону» пришлось отыгрываться, а развязка наступила в третьем периоде. Сначала Строум реализовал большинство, а затем, так же в численном преимуществе, Овечкин оформил дубль фирменным броском из «офиса» под перекладину. Есть 894-й гол!

Присутствовавший на матче Гретцки аплодировал россиянину стоя. Сам канадец не раз заявлял, что будет посещать матчи «Вашингтона», когда до рекорда останется совсем немного, и рассчитывает первым лично поздравить Овечкина с рекордом.

«Алекс прекрасно играет, я очень горжусь им. Это великий спортсмен, которого заслуженно любят. Он особенный, он — суперзвезда», — сказал Гретцки в комментарии во время матча.

Точку же в игре поставил 20-летний Райан Леонард. На 59-й минуте он убежал в чужую зону и поразил чужие ворота, забросив свою первую шайбу в НХЛ, символически перенимая у Овечкина эстафету поколений.

«Никогда не думал, что достигну этой отметки»

Сразу после матча Овечкин дал интервью американскому телевидению прямо на скамейке. Он поблагодарил семью и болельщиков.

«Это было весело. Я уверен, что все наслаждаются этим моментом, потому что это что-то особенное. Сделать это на домашней арене, перед болельщиками, друзьями, семьей. И Уэйн тоже здесь. Это огромная честь, это исторический момент — потрясающе!

Что это значит для меня? Очень многое. Не знаю, что сказать, меня переполняют эмоции. Никогда не думал, что смогу достичь этой отметки. Я всегда говорил, что в этом заслуга команды, моих партнеров, моей семьи, моей мамы, моей жены. Они всегда поддерживали меня во всем, что необходимо.

Что я скажу семье? Я люблю вас. Мама, Настя, мои дети, мой отец, которого нет с нами. Это прекрасно. Спасибо за все, я очень вас люблю.

Болельщики, спасибо вам огромное за поддержку. Это удовольствие, невероятная атмосфера на каждой игре. Без вашей поддержки меня бы здесь не было и не было бы этого гола», — сказал россиянин в интервью, которое пресс-служба «Вашингтона» опубликовала в соцсети «Х».

Рекорды Овечкина

Итак, от самого главного рекорда Ови отделяет одна шайба. Возможно, он забросит ее уже в это воскресенье, 6 апреля, когда «Вашингтон» примет «Айлендерс». Эта игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Тем не менее, Александр Великий повторил рекорд Гретцки, и, что примечательно, ему на это потребовалось на один матч меньше, чем знаменитому канадцу. Ови забросил 894 шайбы в 1486 играх, а Уэйн уложился в 1487 матчей.

Зато по другому показателю Великая Восьмерка своего выдающегося предшественника обошел. Первая шайба в ворота «Чикаго» стала для него 242-й в первых периодах — это лучшая подобная статистика среди всех игроков в истории лиги. А Гретцки забрасывал в первых 20-минутках 241 раз.

Кроме того, Овечкину осталось две шайбы до первого места в списке игроков, отличавшихся в стартовые пять минут встречи. Таких голов у россиянина 55 — он превзошел по этому показателю Стива Айзермана (54), сравнялся с Марио Лемье и на гол отстает от Фила Эспозито.

Также три гола отделяет Александра от лидерства среди тех, кто забрасывал в третьих периодах. Он 334 раза поражал ворота соперников в заключительные игровые отрезки, а больше это удавалось сделать только Гретцки — 336.

Еще один рекорд, покорившийся Овечкину, касается голов за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет. Прежде достижение принадлежало Горди Хоу с 39-мя голами. У Ови шайб в нынешнем розыгрыше стало уже 40.

Наконец, Овечкин установил рекорд НХЛ по победным шайбам. Решающий гол в матче с «Чикаго» стал для него 136-м в регулярных чемпионатах, он обошел Яромира Ягра, чьи броски 135 раз приносили его командам победы.