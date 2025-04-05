Наркоман с ножом ограбил ребенка в подъезде дома в Удмуртии

В Удмуртии мужчина с ножом напал на ребенка в подъезде дома

В Глазове задержан местный житель, который в состоянии наркотического опьянения ограбил 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент произошел 31 марта в одной из многоэтажек. Обвиняемый под наркотиками вышел из своей квартиры на лестничную площадку. Мужчина заметил 14-летнюю школьницу.

Угрожая ребенку ножом, он отобрал у девочки телефон и скрылся. Возбуждено уголовное дело о грабеже, ранее судимый злоумышленник заключен под стражу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Иркутске мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю девочку. Незнакомец заметил ребенка на улице, последовал за жертвой в подъезд и напал на нее. Однако девочка стала стучать по дверям, пытаясь привлечь внимание соседей. Это спугнуло мужчину, и он выбежал на улицу. Тогда школьница позвонила отцу, который немедленно отреагировал и догнал обидчика во дворе. Злоумышленника задержали.

Ранее россиянин втянул школьницу в уличное ограбление и стал фигурантом уголовного дела.