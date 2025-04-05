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Стало известно об угрозе пошлин США для экспорта испанского вина

Руководитель Исакова: пошлины США ставят под угрозу экспорт испанского вина
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Depositphotos

Новые пошлины США на продукцию из Евросоюза могут поставить под угрозу экспорт испанского вина на сумму около €390 млн. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель департамента экспорта винодельни Palacios Vinos de Finca Олеся Исакова.

«Новые пошлины нанесут серьезный удар по испанским винодельческим предприятиям. Согласно испанской федерации вин, в 2024 году в страну было поставлено 97 миллионов литров на сумму около 390 миллионов евро, что составляет около 13% всего винного экспорта», — заявила она.

По словам руководителя экспорта, США являются вторым по значимости направлением для вин Испании и ключевым рынком для игристых сортов. Исакова предупредила, что самый большой удар придется на малые и средние винодельни, которые составляют большую часть производителей. Небольшим предприятиям будет сложно перестроиться на другие рынки и выдержать экономическое давление.

4 апреля доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев отметил, что вводя пошлины на импорт товаров, Дональд Трамп пытается сократить традиционно отрицательный торговый баланс США. Однако, если ответные меры примут Китай и Европейский союз, мировая экономика может погрузиться в рецессию.

Ранее в США заявили, что китайские товары заполонят мировой рынок из-за пошлин Трампа.

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