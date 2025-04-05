Третий будет? Какие лазейки есть у Трампа, чтобы снова стать президентом

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к конституции США. Серьезен ли Трамп в своих намерениях и сможет ли он обойти запрет, прописанный в основном законе — в материале «Газеты.Ru».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Трамп сказал, что вопрос о выдвижении на третий срок пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.

При этом в конституции США существует запрет на переизбрание более чем на два срока, установленный 22-й поправкой. Однако многие эксперты указывают на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений.

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Юридические лазейки

О юридических лазейках в 22-й поправке конституции США рассказало агентство Bloomberg. В своей публикации издание отмечает, что президент может «служить» более двух сроков , так как в тексте 22-й поправки говорится, что «ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз», но в ней не говорится, что лицо не может именно служить на этой должности более двух раз.

«Трамп может вернуться в Овальный кабинет в 2029 году через пост вице-президента. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется на пост президента, а Трамп становится его напарником. После избрания и приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, что позволит Трампу занять пост президента », — объясняет издание.

Кроме того, Трамп может попытаться отменить действие 22-ой поправки, но сделать это будет очень сложно. Отмена 22-й поправки потребует набрать две трети поддержки в Палате представителей и Сенате, после необходимо будет ратифицировать это решение тремя четвертями законодательных собраний штатов (38 из 50 штатов).

Сейчас республиканцы контролируют только около 28 законодательных собраний штатов — намного меньше требуемого числа. В Конгрессе партия Трампа не имеет необходимой поддержки в две трети ни в одной из палат.

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Сам Джей Ди Вэнс сказал, что пока не задумывается о своем возможном выдвижении в президенты Соединенных Штатов на выборах 2028 года.

«Я просто не думаю о политике сейчас, не думаю даже о промежуточных выборах 2026 года, не говоря уже о выборах президента 2028 года. Когда подойдет время, я поговорю с президентом Дональдом Трампом, и мы решим, как нам поступить», — заявил он в интервью Fox News.

Независимый американский журналист Майкл Бом в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что, кроме 22-ой поправки в конституции США, существует еще и 12-ая поправка, которая еще больше ограничивает возможности Трампа:

«Безусловно Трамп хочет переизбраться, но возможностей очень мало. Если Трамп будет фокусироваться на положении 22-й поправки, о том, что нельзя быть «избранным» президентом, но можно стать им через вице-президентство, то такой путь будет осложнен 12-й поправкой. Она гласит, что ни одно лицо, конституционно не имеющее права занимать должность президента, не может быть избрано на должность вице-президента Соединенных Штатов».

Бом добавил, что каждый штат имеет свой ЦИК и все вопросы о том, кто из кандидатов будет включен в бюллетень для голосования решаются на уровне штатов. Это создает еще одну проблему для Трампа.

«Я думаю, что найдутся многие штаты, которые посчитают эти попытки Трампа обходить конституционные преграды, возмутительными. Так что они могут просто не включать Трампа в бюллетень», — сказал американский журналист.

Информационный шум

Трамп неоднократно говорил о возможности третьего срока, особенно на предвыборных митингах, хотя он часто относился к этому как к шутливому отступлению от речи, отмечает газета The New York Times. Интервью для телеканала NBC стало первым случаем, когда Трамп дал понять, что серьезно рассматривает эту идею, которую поддерживают его приближенные.

«Через три дня после того, как Трамп был приведен к присяге во второй раз, сенатор-республиканец из Теннесси предложил поправку к конституции, которая дала бы Трампу право баллотироваться на третий срок. Американцы в подавляющем большинстве одобряют и поддерживают президента Трампа, но ровно до тех пор, пока он готовится вернуть Америки ее величие», — говорится в материале The New York Times.

Трамп намекал, что может остаться у власти дольше двух сроков еще в первый президентский срок. В 2018 году на благотворительном мероприятии в Мар-а-Лаго Трамп упомянул о бессрочном сроке полномочий председателя КНР Си Цзиньпина и пошутил: «Может быть, мы в США когда-нибудь это попробуем».

Американист, политолог Александр Асафов отметил, что Трамп может даже не прибегать к 22-й поправке Конституции, а, например, объявить чрезвычайное положение или провести это решение через конгресс. Лазеек очень много, но, по мнению политолога, Трампу это в реальности не нужно.

«Трамп будет будоражить своих политических противников такой проекцией в будущее, создавая у них определенное эмоциональное восприятие этой информации. Однако принимать это решение он будет не сейчас, не сегодня, а в лучшем случае за год до истечения своих полномочий с учетом происходящего и ситуации в стране. Пока что Трамп говорит все это, чтобы смутить политических оппонентов, и успешно справляется», — пояснил политолог.

Американист, политолог Малек Дудаков назвал все подобные громкие заявления Трампа «информационным шумом»:

«Трамп создает информационный шум, чтобы переводить фокус внимания с более реальных проблем, касающихся Соединенных Штатов, например, тарифных войн. На самом деле никакой возможности избираться на третий срок у Трампа нет».