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Умер Паша Техник

Рэпер Паша Техник умер в больнице в Таиланде

Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) скончался в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет. Музыкант попал в госпиталь в конце марта с тяжелым отравлением, причина которого достоверно не установлена. Его состояние оценивалось как критическое: инфекция поразила 100% легких, а в работе печени и почек были серьезные нарушения.

Ранее 4 апреля рэпер пережил клиническую смерть, его реанимировали, а близкие заявили о «положительной динамике». Однако уже вечером проект «Выжившие» сообщил, что состояние артиста резко ухудшилось, в госпитале предложили «отключить его от аппарата» (Ивлев был подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО) и констатировать смерть. Бывшая жена Техника Ева Карицкая после этого отправилась в больницу вместе с российским врачом, который специально прилетел в Таиланд, чтобы помочь музыканту. Что произошло дальше – на данный момент неизвестно. Карицкая в Telegram подтвердила, что ее экс-супруг умер.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», – написала она.

Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. Широкую известность он получил после выхода из тюрьмы: с 2008 по 2013 годы музыкант отбывал наказание за распространение наркотиков. Сам страдал наркотической зависимостью с 14 лет и не раз был на грани смерти из-за передозировок веществами.

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