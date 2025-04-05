На заморской территории Франции объявлена эпидемия чикунгуньи. Заболели более 20 тыс. человек

Власти Франции активировали экстренный план на заморской территории в Индийском океане — на острове Реюньон зафиксировали рост заболеваемости вирусом чикунгунья. С начала эпидемии зарегистрировано более 20 тыс. случаев, однако ситуация остается под контролем, утверждают местные власти. Медицинские службы усилили меры реагирования, включая развертывание вакцинации и мобилизацию дополнительных ресурсов.

Французские власти объявили о запуске экстренного медицинского плана на острове Реюньон в связи с ростом числа заболевших вирусом чикунгунья. Речь идет о заморской территории Франции в Индийском океане, расположенной примерно в 9 тыс. км к юго-востоку от Парижа, восточнее Мадагаскара. На соседнем острове Майотта местные службы здравоохранения усилили меры реагирования, чтобы стабилизировать ситуацию, не допуская перегрузки медицинской системы.

Чем опасен вирус чикунгунья

Чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров рода Aedes. Оно вызывает резкое повышение температуры, выраженные боли в суставах, слабость, головную боль и сыпь.

Для большинства заболевших инфекция проходит в легкой форме и не требует госпитализации.

Тем не менее для пожилых и ослабленных пациентов возможны осложнения.

Специфического лечения не существует, применяется симптоматическая терапия. Вакцина IXCHIQ от компании Valneva была одобрена в Евросоюзе в 2024 году для профилактики заболевания у взрослых.

Текущая эпидемиологическая ситуация

С августа 2024 года на Реюньоне зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья.

Только за первую неделю марта 2025 года было выявлено около 6 тыс. новых случаев.

Эпидемия протекает локализованно, сообщает радиосеть France Bleu. Местные власти утверждают, что медицинские службы контролируют ситуацию, несмотря на рост нагрузки в больницах.

На фоне увеличения обращений в экстренные службы, особенно в городах Сен-Дени и Сен-Пьер, региональное агентство здравоохранения (ARS) 4 апреля активировало «Белый план» (Plan Blanc). Этот протокол позволяет мобилизовать ресурсы: временно приостановить плановые операции, привлечь дополнительных специалистов и перераспределить коечный фонд. Последний раз аналогичная мера применялась на острове в 2022 году во время COVID-19.

Вакцинация и меры сдерживания

Для защиты населения и сдерживания распространения инфекции на остров было доставлено 40 тыс. доз вакцины IXCHIQ.

Вакцинация стартовала в начале апреля и ориентирована прежде всего на группы риска.

Одновременно продолжается мониторинг эпидемиологической ситуации в соседних регионах.

На острове Майотта, также находящемся под юрисдикцией Франции, зарегистрированы первые 12 случаев заражения.

Во время эпидемии 2005–2006 годов на Реюньоне вирусом чикунгунья заразились свыше 260 тыс. человек, более трети населения, при этом было подтверждено более 200 летальных исходов. Во время текущей вспышки зарегистрированы две смерти: скончались пожилые пациенты 86 и 96 лет с сопутствующими заболеваниями.

Материковая Франция

На материковой части Франции случаев местной передачи вируса в 2025 году не зафиксировано. Однако в связи с наличием потенциальных переносчиков и благоприятных погодных условий в отдельных регионах, санитарные службы находятся в состоянии повышенного наблюдения.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможных рисках трансграничного распространения вируса на фоне активных туристических и миграционных потоков.