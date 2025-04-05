За ночь над регионами России сбили 49 украинских беспилотников

За ночь над российскими регионами сбили 49 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 дронов над территорией Воронежской области, чуть меньше —14 — над Белгородской областью. По шесть беспилотников сбили над территориями Курской и Самарской областей, три перехватили в Республике Мордовия и по одному БПЛА сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали завод по производству оптоволокна «Оптиволоконные системы» в Саранске, сообщал этим утром губернатор Мордовии Артем Здунов.

Ночью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Чапаевске. Инцидент произошел рано утром, пострадавших нет, сообщил он.

Незадолго до этого сообщалось об угрозе атаки беспилотников в Липецке и Липецком муниципальном округе. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали до 20 громких взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.