Исследование Rambler&Co: россияне назвали услуги и сервисы, важные при выборе мобильного оператора

Эксперты медиахолдинга Rambler&Co и оператор СберМобайл провели исследование и выяснили, какие услуги и сервисы, помимо объема минут и гигабайтов, важны при выборе мобильного оператора.

Сервисами защиты от мошенников пользуются большинство клиентов мобильных операторов. Самой востребованной услугой россияне назвали блокировку подозрительного звонка, включая мессенджеры – так ответили 34% опрошенных, на втором и третьем месте респонденты указали сервис голосового предупреждения о возможном мошенничестве в процессе разговора (26%) и защиту банковского счета во время звонка (25%), страхование от мошеннических действий актуально для 15% клиентов.

В роуминговых услугах почти половина россиян (48%) оценила возможность подключения пакета на 7-10 дней. Подключение отдельных пакетов минут и гигабайтов востребовано у 23%, единый пакет с минутами и гигабайтами – 21%, а подключение пакета гигабайтов на сутки назвали 8%.

Участники опроса также рассказали, для каких гаджетов, помимо телефона, им нужен мобильный интернет. Умные часы используют 48%, кулоны для детей с определением местоположения – 28%, фитнес-браслеты – 13%, а детские часы – 11%

В исследовании приняли участие 52 тыс. человек из всех регионов России, среди которых 66% мужчин и 34% женщин.