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Литва ввела запрет на ввоз несколько видов продукции из Белоруссии и РФ

Литва ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Белоруссии и России

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Литва ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из Белоруссии и Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте литовской таможни.

Отмечается, что под запрет попали пищевые продукты животного происхождения, живые животные, рыба и ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные, молоко и молочные продукты, яйца, мед натуральный.

Также в Литву нельзя ввозить растительную продукцию, готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и переработанные заменители табака из РФ и Белоруссии.

До этого генеральный директор финской таможни Сами Ракшит заявил, что Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заключили соглашение об усилении мониторинга санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации и обмена соответствующей информацией.

Согласно данным пресс-службы таможни, Финляндия находится в тесной кооперации с внешними пограничными государствами Евросоюза и считает важным поддерживать необходимость «единого санкционного контроля на уровне всего ЕС».

Ранее США и Британия обсудили стратегические санкции против России.

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