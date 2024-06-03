Стало известно, как сон помогает «закреплять» воспоминания в мозге

Сон укрепляет память о наиболее важных событиях, реструктурирует воспоминания и способствует их связности. Об этом изданию The Conversation рассказал психолог и исследователь природы сна из Йоркского университета Дэн Дэнис.

Специалист объяснил, что утверждение о пользе сна для памяти подтверждено многочисленными исследованиями. Существует несколько механизмов, благодаря которым осуществляется такой полезный эффект. Первый связан с усилением активности областей мозга, ответственных за когнитивный контроль.

Здоровый сон помогает человеку оставаться более собранным и более эффективно погружаться в выполнение одной фиксированной задачи. Сосредоточенность, в свою очередь, способствует формированию более четких воспоминаний, необходимых для работы и учебы. Кроме того, качественный сон предотвращает развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Психолог добавил, что во время сна происходит дополнительная «прокрутка» и фиксация воспоминаний в мозге. В частности, сон укрепляет память о наиболее важных аспектах пережитого, структурирует воспоминания и «связывает» их между собой. По словам специалиста, это может происходить как естественным образом, так и с помощью различных ассоциаций, например, улавливаем связанных с воспоминанием звуков во сне.

Ранее выяснилось, что здоровый сон уменьшает вред от одиночества.