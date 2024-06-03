УЕФА объявил имя лучшего игрока Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В прошедшем розыгрыше турнира южноамериканец провес десять матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов стал его одноклубник Джуд Беллингем, который в 11 матчах турнира смог четырежды отличиться и отдать пять голевых пасов.

В финале ЛЧ-2024 «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Даниэль Карвахаль. Он отличился на 74-й минуте. Через девять минут Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридцев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Реал» стал 15-кратным победителем турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу, добытую в 1997 году. В прошлом сезоне Лиги чемпионов победил английский «Манчестер Сити», выиграв первый подобный трофей в истории.

Ранее стало известно, когда «Зенит» начнет готовиться к новому сезону.