Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

УЕФА объявил имя лучшего игрока Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Винисиус признан УЕФА лучшим игроком Лиги чемпионов

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В прошедшем розыгрыше турнира южноамериканец провес десять матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов стал его одноклубник Джуд Беллингем, который в 11 матчах турнира смог четырежды отличиться и отдать пять голевых пасов.

В финале ЛЧ-2024 «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Даниэль Карвахаль. Он отличился на 74-й минуте. Через девять минут Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридцев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Реал» стал 15-кратным победителем турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу, добытую в 1997 году. В прошлом сезоне Лиги чемпионов победил английский «Манчестер Сити», выиграв первый подобный трофей в истории.

Ранее стало известно, когда «Зенит» начнет готовиться к новому сезону.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами