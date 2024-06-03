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Стало известно, какое задание получили задержанные в Севастополе украинские агенты

ФСБ: задержанный в Севастополе агент Украины готовил диверсию на аэродроме

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Один из задержанных в Севастополе украинских агентов должен был совершить диверсию на военном аэродроме. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, пишет РИА Новости.

Как выяснило ведомство, мужчину завербовали в главном управлении разведки (ГУР) Украины в апреле 2022 года. С ним связались в мессенджере WhatsApp и дали псевдоним «Ментор». Позже куратор из ГУР поручил россиянину совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача.

Второй подозреваемый — бывший контрактник украинской армии. В ФСБ сообщили, что он получил задание устранить высокопоставленного офицера Черноморского флота.

Силовики задержали пятерых агентов главного управления разведки министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами республики на территории Запорожской области. Злоумышленники намеревались устроить теракты на объектах военной, транспортной и энергетической инфраструктуры региона.

По данным ФСБ РФ, эти лица уже были осуждены по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении лиц, причастных к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсий и терактов на территории города, возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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