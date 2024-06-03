Тренер «Зенита» попросил команду выигрывать трофеи менее нервно

Тренер петербургского «Зенита» Вильям Артур де Оливейра по окончании решающей игры Кубка России против калининградской «Балтики» в интервью «Газете.Ru» заявил, что хотел бы выигрывать трофеи в менее стрессовой обстановке, чем это вышло в этом сезоне.

По его словам, несмотря на позитивные эмоции, надежнее выигрывать чемпионат за несколько туров до его окончания.

«Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы все было поспокойнее (смеется). Меня переполняют эмоции счастья, но хочется, чтобы [все складывалось] полегче. Но такого не бывает, все стараются и хотят победить. Самое главное, что в чемпионате мы победили, кубок взяли, в общем все выиграли», — заявил де Оливейра.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее Вильям де Оливейра заявил, что команда вернется к работе в середине июня.