Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей в момент объявления ракетной опасности укрываться в подвалах жилых домов. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

«Мы начинали с подвалов, а затем, когда начали ставить контроллеры и бетонные сооружения, про подвалы все забыли. Мне кажется, это неправильно», — отметил губернатор.

По словам Гладкова, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

До этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.