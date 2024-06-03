Польские власти намерены создать киберщит для защиты критической инфраструктуры страны

Польские власти намерены потратить около $700 млн на создание «кибернетического щита». Об этом со ссылкой на министра внутренних дел республики Томаша Семоняка сообщает РИА Новости.

По словам Семоняка, предполагается, что киберщит «будет укреплять устойчивость на уровне критической инфраструктуры», проводя регулярные проверки безопасности. На проект выделено 3 млрд злотых (ок. $700 млн).

31 мая польское государственное информагентство РАР опубликовало и сразу удалило сообщение о частичной мобилизации в стране и отправке военнослужащих на Украину. Текст появлялся на лентах новостей дважды и оба раза аннулировался.

В тот же день Министерство цифровых технологий Польши заявило, что инцидент стал следствием кибератаки со стороны России. Никаких подтверждающих эту версию аргументов представлено не было.

До того, 14 мая, в Кремле отвергли обвинения в гибридных атаках на Запад. Дмитрий Песков заявил, что все демарши на эту тему со стороны европейских столиц носят абсолютно безосновательный характер.

Ранее в НАТО обвинили Россию во вредоносных действиях на территории альянса.