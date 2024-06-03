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ВСУ начали обстрел Шебекинского округа

Мэрия Белгорода: ведется обстрел Шебекинского округа

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Мэрия Белгорода сообщила в своем Telegram-канале об обстреле Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ведется обстрел Шебекинский городской округ, село Муром», — сказано в сообщении.

Мэрия призвала местных жителей спуститься в подвал или иное укрытие.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. По данным оперативных служб, в городе в одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Повреждено дорожное полотно. Кроме того, посечены осколками две автомашины.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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Обстрелы Белгородской области
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