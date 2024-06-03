Ветеран «Спартака» назвал преимущество Черчесова для сборной Казахстана

Опыт работы в национальной команде является преимуществом нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Прежде всего, Станислав — уже созревший тренер. Он имеет опыт работы, и от этого очень многое зависит. Я сам работал с молодежной олимпийской командой, и могу сказать, что у работы со сборной другая специфика, нежели в клубе, где есть каждодневные тренировки.

Надо хорошо заниматься селекцией, внимательно следить за игроками и грамотно использовать время – на сборы уходит два-четыре дня. Здесь есть специфика работы тренера в сборной, а он ее знает, он это прошел — это большой плюс. Есть тема, которой он владеет», — констатировал Гладилин.

Казахстанская федерация футбола объявила о назначении Черчесова главным тренером сборной в понедельник, 3 июня. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош». Черчесов возглавлял ряд российских команд, в том числе «Спартак» и «Динамо», а во главе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

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