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«Чистая радость»: 80-летний Де Ниро сделал редкое высказывание о годовалой дочери

Актер Де Ниро рассказал, что отпраздновал первый день рождения младшей дочери

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HBO/Canal Productions

Голливудский актер Роберт де Ниро сделал редкое высказывание о своей годовалой дочке Джиа. О младшем ребенке он поговорил с Entertainment Tonight.

80-летний Де Ниро рассказал, как отпраздновал первый день рождения ребенка, рожденного в отношениях с Тиффани Чен.

«У нее был маленький торт, все было хорошо и мило. В ней нет ничего плохого, она не осудит. Она — это просто она, это чистая радость», — сказал он.

Джиа родилась в мае 2023 года.

У де Ниро также есть шестеро старших детей от 12 до 56 лет.

Накануне Де Ниро публично обрадовался обвинительному приговору Дональда Трампа.

«Я всегда очень осторожен. Я не хочу слишком радоваться чему-либо. Все так, как и должно быть. Правосудие свершилось. Вот и все», — высказался актер.

Ранее дочь Леры Кудрявцевой чуть не пострадала на детском празднике.

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