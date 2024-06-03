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Британский аналитик заявил, что ВСУ попали в окружение в Волчанске

Аналитик Меркурис заявил, что ВСУ оказались в окружении в Волчанске

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Армия России окружила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Волчанске, и им некуда отступать. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, такое развитие событий может заставить ВСУ в ближайшее время усилить сопротивление, однако оно будет быстро подавлено из-за отсутствия снабжения. Россия контролирует небо над городом, а также большую часть дорог, указал эксперт.

«Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию», — заявил Меркурис.

До этого российские военкоры сообщили, что группировка Вооруженных сил Украины в Волчанске оказалась в котле. По данным военных корреспондентов, российская сторона уничтожила расположенный на улице Ленина последний мост через реку Волчья. Через этот мост украинская пехота пыталась перебраться на другой берег. До этого подразделения группировки «Север» взяли в плен семерых спецназовцев Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Ранее британский эксперт заявил, что ВСУ оказались в западне сразу на двух направлениях.

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