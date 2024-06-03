Нетаньяху допустил приостановку боевых действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова временно прекратить проведение военной операции в секторе Газа, чтобы способствовать освобождению заложников, находящихся в анклаве. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого цитирует газета Israel Hayom.

«Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, сдадимся ли мы», — сказал глава израильского правительства.

31 мая президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы.

2 июня главный советник Нетаньяху Офир Фальк заявил, что Израиль не отказался от сделки о прекращении огня, однако сторонам еще предстоит проработать множество деталей.

Ранее Блинкен потребовал от ХАМАС согласиться на сделку с Израилем.