Адвокат рассказал, как иск о банкротстве может помочь Блиновской

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с порталом «Страсти», что задолженность блогерши Елены Блиновской может быть списана после признания банкротом.

Жорин уточнил, что это не точно, так как списание долгов будет зависеть от решения по уголовному делу Блиновской. Адвокат объяснил, что задолженность не может быть погашена в случае установления уклонения от уплаты налогов.

«Я думаю, что есть все основания предполагать, что это произойдет в случае, если Блиновскую признают виновной в совершении преступления. Если ее признают невиновной, то все будет хорошо. В случае доказательства вины в уголовном деле, к сожалению, задолженность по налогам списать не получится», — рассказал Жорин.

3 июня Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

Блиновскую задержали на границе с Белоруссией весной 2023 года. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов в российскую казну на 918 млн рублей и легализации денежных средств.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что имущество Блиновской продадут на аукционе в случае банкротства.