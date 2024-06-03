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В Подмосковье отчим посадил пасынка на цепь в воспитательных целях

mk.ru: в Подмосковье осудили мужчину, посадившего пасынка на цепь

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Солнечногорске мужчина полтора года издевался над детьми своей жены, пасынка он посадил в подвале на цепь. Об этом сообщает mk.ru.

Четыре года колонии получил житель Солнечногорска за издевательство над детьми своей супруги. Мужчине показалось, что 12-летний мальчик и его 14-летняя сестра вступили в интимные отношения. Он начал устраивать подросткам допросы и подвергал детей избиениям, все происходило на глазах младших детей и их матери.

В один из дней домашний тиран завел мальчика в подвал дома, надел ему на шею цепь и заставил других детей водить его по двору, как собаку. Доставалось и его сестре — мужчина бил девочку пультом от телевизора.

Мать детей покрывала мужа, не обращалась с ними к врачам после побоев, не отпускала избитых сына и дочь в школу. В апреле 2023 года, брат и сестра попали в больницу с травмами и рассказали обо всем врачам, которые обратились в полицию.

Отчима арестовали, всех шестерых детей из семьи изъяли. Мужчина пытался загладить вину и послал пасынку письмо с извинениями, но это не помогло, мальчик заявил, что никогда не сможет простить тирана.

Ранее россиянин морил двух пасынков голодом и бил их электрошокером.

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