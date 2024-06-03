Японские компании Toyota, Honda и Mazda соврали о безопасности своих авто

В Японии компании Toyota, Honda и Mazda предоставляли фейковые данные о безопасности своих автомобилей. Об этом сообщило Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

«Министерство поручило 85 производителям автомобилей и другим компаниям провести расследование и сообщить о том, имела ли место фальсификация данных. В результате к концу мая в общей сложности пять производителей автомобилей сообщили о подобных действиях», — заявила пресс-служба ведомства.

Министерство намерено провести расследование относительно этих компаний. Отмечается, что среди нарушителей также оказались марки Suzuki и Yamaha.

По имеющимся данным, фейковые данные нашли у Toyota в заключениях об испытаниях системы защиты пешеходов при столкновении с авто (ее устанавливают на Corolla Axio, Corolla Fielder и Yaris Cross). У компании Mazda тем временем обнаружили подделанные данные сведений о краш-тестах. А вот Suzuki соврала о результатах испытаний тормозной системы модели, которую уже сняли с производства.

Проверки автокомпаний начались после скандала с дочерней компанией Toyota под названием Daihatsu, фальсифицировавшей результаты краш-тестов и допустившей ряд других нарушений, влиявших на безопасность эксплуатации автомобилей. Всего было выявлено свыше 170 нарушений, охватывавших десятки моделей.

В результате скандала было приостановлено производство всех автомобилей Daihatsu, в том числе продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. Также прекратили работу шесть производственных линий в Японии.

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