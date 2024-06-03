Цены на газ в Европе выросли до максимума прошлого года

Цены на газ в Европе взлетели более чем на 12%, достигнув максимума с декабря 2023 года на фоне резкого сокращения поставок из Норвегии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На максимумах стоимость июльских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах взлетела $439 за 1 тыс. куб. По состоянию на 15:13 мск стоимость фьючерсов откатилась до отметки в $419,07.

Поставки газа на британский терминал «Изингтон», куда идет треть норвежского экспорта в Великобританию, полностью прекратились. Энергетическая компания Equinor ведет расследование причин сбоя, возможно, потребуется ремонт участка трубопровода от месторождения Слейпнир к «Нихамне» и «Изингтону», пишет Bloomberg.

Норвежский оператор Gassco сообщил, что завод и британский терминал будут остановлены минимум до среды. Норвегия стала ключевым поставщиком газа в Европу после сокращения российских трубопроводных поставок. Волатильность цен сохраняется, несмотря на высокий уровень запасов газа в ЕС.

Снижение импорта СПГ в Европе из-за роста азиатского спроса усиливает конкуренцию за поставки газа между регионами, отметил глава отдела стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

До этого стало известно, что Китай потребовал заниженные цены за российский газ по новому трубопроводу.

Ранее Китай разъяснил ситуацию вокруг проекта «Сила Сибири — 2».