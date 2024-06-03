Пожар уничтожил Hyundai в Москве из-за подожженного тополиного пуха

В Москве припаркованный автомобиль Hyundai сгорел из-за подожженного неизвестными тополиного пуха. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Пожар произошел ночью в воскресенье во дворе дома по 2-й Фрунзенской улице. Огонь от подожженного пуха перекинулся на машину, из-за чего у Hyundai выгорел салон, задний фонарь и пострадала краска на кузове. На фото места происшествия видно, что на парковке вокруг скопилось много тополиного пуха.

Машина долго стояла во дворе из-за того, что ее владельца лишили водительских прав. Поджигатели не найдены.

До этого в Москве автомобиль BMW врезался в пару, которая ехала на самокате. Мужчина и женщина получили травмы.

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