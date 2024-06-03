Наемника из Франции осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

В Генпрокуратуре Российской Федерации заявили, что прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции Куэста Хьюго Джулиана, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Лента.ру».

В публикации отмечается, что мужчину обвинили по статье Уголовного кодекса РФ «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». До этого его объявили в международный розыск.

По данным следствия, наемник из Франции с июля 2022 года по февраль 2024 года состоял на службе ВСУ и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. В публикации утверждается, что за свои действия мужчина получил денежное вознаграждение, эквивалентное 900 тысячам рублей.

До этого неназванный французский наемник заявил, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.

28 мая президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что иностранные военные на Украине окажутся в зоне поражения российских войск.

Ранее военный эксперт объяснил нахождение французских инструкторов на Украине.