Политолог: Европа так и не объяснила Грузии претензии к закону об иноагентах

Грузинская сторона так и не получила от лидеров европейских стран разъяснений по поводу их претензий к закону об иноагентах, заявил грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе. Никакой конкретики до сих пор не было, что заставляет видеть в создании конфликтной ситуации заинтересованность других стран, заявил он в беседе с НСН.

«Не было предоставлено четкой формулировки того, что является столь проблемным в этом законе для европейской стороны, — подчеркнул эксперт. — Думается, что европейская сторона не случайно отказалась от дискуссии с грузинской стороны по поводу этого закона».

По мнению Сакварелидзе, основное намерение Европы в этом вопросе было продемонстрировать свое недовольство, чтобы можно было угрожать членством Грузии в Евросоюзе. Все это является сигналом о вмешательстве интересов других стран, через некоторое время все вопросы о законе разрешатся, уверен политолог. Он также заявил, что на ситуации в Грузии будет сильнее отражаться несовпадение интересов США и России.

Напомним, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Теперь таковыми в Грузии будут считать тех, кто получает из-за рубежа более 20% от общего объема финансирования за год. Подробнее о том, как будет работать закон, чем он похож на российский и о причинах его принятия – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии обязали организации зарегистрироваться на портале иноагентов.