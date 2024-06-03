В Румынии неизвестный бросил бомбу в посольство Израиля

Неизвестный бросил бомбу с зажигательной смесью в посольство Израиля в Румынии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что румынские власти задержали в Бухаресте подозреваемого, предположительно, сирийского происхождения. Злоумышленник кинул зажигательную смесь в здание диппредставительства Израиля во время проверки службы безопасности. Также известно, что никто не пострадал.

До этого заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков заявила, что ее страна подтверждает настрой продолжить переговоры с палестинской радикальной группировкой ХАМАС с целью освобождения заложников. Так дипломат ответила на вопрос, повлиял ли удар армии обороны Израиля по лагерю беженцев в Рафахе на ход переговоров.

Также в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что до выполнения целей военной операции в Газе Израиль не согласится на предложения о постоянном прекращении огня. В документе отмечается, что Израиль рассматривает свои условия для прекращения войны в Газе как неизменные. К ним относятся «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля».

Ранее в ХАМАС заявили о готовности к полному прекращению огня в Газе.