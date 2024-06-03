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Уволившаяся после скандала на ЕГЭ в Воронеже директор вернется в сферу образования

Директор 11-й школы в Воронеже вернется в образование после выхода на пенсию

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Pixabay

Директор вечерней школы № 11 в Воронеже Лариса Хопрова, которая уволилась после скандала с досмотром учениц перед ЕГЭ, вернется на работу в сферу образования, когда выйдет на пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской управление образования и молодежной политики.

«Предложили стать экспертом — специалистом, который может быть очень полезен. Лариса Николаевна не отказала. Мы ее ждем в системе образования уже в новой роли», — рассказала вице-мэр по социальной политике Любовь Кулакова.

В управлении отметили, что Хопровой предложили разные варианты трудоустройства, которые та обещала обдумать за лето. Она также заявила, что, скорее всего, продолжит педагогическую деятельность с 1 сентября уже в этом году.

28 мая выпускницы вечерней школы рассказали, что им пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ по русскому языку в стенах школы № 62 на улице Березовая роща. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что всех причастных к скандалу в воронежской школе отстранили от работы на ЕГЭ.

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