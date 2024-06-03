Айза обвинила в лицемерии осудившую «голую» вечеринку Бузову

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай обвинила в Telegram-канале певицу Ольгу Бузову в лицемерии после выступления в откровенном наряде в Уфе.

Айза уточнила, что ей все равно, кто и как одевается. Однако ее возмутило, что Бузова пела на сцене в откровенном наряде в День защиты детей и при этом осуждала блогершу Анастасию Ивлееву за «голую» вечеринку.

«Чувствуется лицемерие, на вечеринке Ивлеевой всем сильно досталось. И Бузова была в рядах тех, кто осуждал Настю. А сама в Башкирии при детях голая. Или это другое?» — написала бизнесвумен.

1 июня Бузова вышла на сцену в черном боди с полупрозрачными вставками и на высоких каблуках на VK Fest в Уфе. Депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров раскритиковал наряд певицы. Депутату он показался неуместным.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Мизулина раскритиковала Бузову за выступление в откровенном боди перед детьми.