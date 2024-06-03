Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хакасии женщина катала подругу на крыше автомобиля, а затем случайно ее переехала

В Саяногорске женщина катала подругу на крыше автомобиля, а затем переехала ее

close
100%
Госавтоинспекция Хакасии»' class="item-image" >
Телеграм-канал »Госавтоинспекция Хакасии»

В Саяногорске развлечения местных жительниц закончились серьезным ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хакасии.

Инцидент произошел 1 июня у дома 1 по улице Ленина. По предварительной информации, 20-летняя женщина катала 33-летнюю подругу на крыше автомобиля Mazda Demio. В какой-то момент «пассажирка» упала на асфальт, а водитель на нее наехала.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию местной больницы. Ей диагностировали ушиб головного мозга, множественные переломы. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к жителям и напомнили, что подобное поведение представляет опасность для участников дорожного движения и для пешеходов.

До этого пьяные петербуржцы катали собаку на крыше автомобиля, у животного случился приступ эпилепсии.

Ранее лось сорвал крышу автомобиля при ДТП под Выборгом как с консервной банки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами