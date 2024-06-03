В Хакасии женщина катала подругу на крыше автомобиля, а затем случайно ее переехала

В Саяногорске развлечения местных жительниц закончились серьезным ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хакасии.

Инцидент произошел 1 июня у дома 1 по улице Ленина. По предварительной информации, 20-летняя женщина катала 33-летнюю подругу на крыше автомобиля Mazda Demio. В какой-то момент «пассажирка» упала на асфальт, а водитель на нее наехала.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию местной больницы. Ей диагностировали ушиб головного мозга, множественные переломы. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к жителям и напомнили, что подобное поведение представляет опасность для участников дорожного движения и для пешеходов.

До этого пьяные петербуржцы катали собаку на крыше автомобиля, у животного случился приступ эпилепсии.

Ранее лось сорвал крышу автомобиля при ДТП под Выборгом как с консервной банки.