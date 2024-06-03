В России планируют ввести режим ЧС из-за заморозков

Режим федерального ЧС в связи с заморозками могут ввести до конца этой недели. Об этом журналистам сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, передает РИА Новости.

«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести», — отметила она.

Министр отметила, что после ведения режима ЧС планируется работать со страховыми компаниями.

По словам главы Минсельхоза, ущерб для сельского хозяйства в России от майских заморозков пока не посчитан.

«В деньгах ущерб еще не посчитали», — добавила Лут.

29 мая пресс-служба Минсельхоза Татарстана заявила, что решение ввести режим чрезвычайной ситуации в России из-за майских заморозков даст возможность фермерам получить основание для обращения за страховыми выплатами.

27 мая Оксана Лут заявила, что Минсельхоз РФ собирается ввести режим ЧС федерального значения из-за заморозков, но тогда сроки она не назвала.

Ранее в России оценили, отразятся ли майские заморозки на стоимости продуктов.