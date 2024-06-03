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Грузинские власти напомнили о последствиях неисполнения закона об иноагентах

Каладзе: у НПО, не исполняющих закон об иноагентах, будут арестованы счета

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Александр Имедашвили/РИА Новости

У грузинских организаций, подпадающих под критерии закона об иноагентах, будут арестованы счета в случае их отказа регистрироваться в реестре. Об этом со ссылкой на председателя правящей партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе сообщает РИА Новости.

Каладзе заявил, что существуют подозрения в том, что ряд неправительственных организаций использовали полученные из-за рубежа средства для поляризации грузинского общества и продвижения революционных сценариев.

Принятый недавно в Грузии закон об иноагентах вызвал в обществе и среди местных политиков неоднозначную реакцию. В стране проходили акции протеста, принятый парламентом законопроект отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

28 мая парламент Грузии заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иноагентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов.

Закон вступил в силу 3 июня. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии сообщили о двух попытках революции в стране.

Все новости на тему:
Закон об иноагентах в Грузии
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