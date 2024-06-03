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Российские солдаты придумали необычное прозвище для украинских пехотинцев

Сальдо: пехотинцы ВСУ за рейды через Днепр получили прозвище лемминги

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские пехотинцы получили от российских военных прозвище «лемминги». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал, что украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу Днепра. Российские военнослужащие уничтожили основную часть десанта.

«Они продолжают самоубийственные рейды через Днепр, за что заслужили у наших бойцов прозвище «лемминги»», — написал Сальдо.

Незадолго до этого Сальдо сообщал, что российские военные ударили по живой силе и технике 23-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьевки. По его словам, ВСУ потеряли до 65 солдат.

До этого в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области нашли подвалы, заваленные телами украинских военных. Информацию также подтвердил Владимир Сальдо.

Ранее в Херсонской области заявили о тотальном бойкоте закона о мобилизации украинцами.

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